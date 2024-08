Kakenstorf: Fußgänger bei Unfall auf der B75 schwer verletzt

Kakenstorf - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag gegen 9.40 Uhr bei Kakenstorf. Ein 60-Jähriger überquerte die B75 in Höhe der Einmündung zur Langen Straße. Dabei führte er einen Hund an der Leine.

Zu diesem Zeitpunkt bog ein 74-Jähriger mit seinem Audi aus der Langen Straße kommend nach links in Richtung Tostedt ab. Im Kreuzungsbereich erfasste er den Mann aus dem Landkreis Stade.

Dieser wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Dieser wurde mit einem Hubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Der Hund wurde einem Tierheim übergeben.

Der Fahrer des Audi kam leicht verletzt in eine nahe gelegene Klinik. Die Bundesstraße blieb bis 10.45 Uhr voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei in Tostedt übernommen.