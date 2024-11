Kiekebergmuseum: Jan Bauer ist neuer Vorsitzender

Ehestorf - Der Förderverein des Freilichtmuseums am Kiekeberg hat in seiner Mitgliederversammlung am Freitag, dem 8. November, Jan Bauer als neuen Ersten Vorsitzenden gewählt. Der 43-Jährige aus Buchholz, Mitglied des Niedersächsischen Landtags, tritt die Nachfolge von Heiner Schönecke an. Schönecke war 1989 Gründungsmitglied des Vereins, seitdem auch im Vorstand und seit 23 Jahren Erster Vorsitzender. dl