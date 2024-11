Klecken: Mitarbeiter verhindern Diebstahl im Supermarkt

Klecken - Eine Gruppe von fünf Männern war am Donnerstag in einem Lebensmittelmarkt an der Bürgermeister-Gade-Straße unterwegs.

Gegen 16 Uhr versuchten die Männer, zwei prall gefüllte Einkaufswagen mit Waren im Wert von über 800 Euro in einem günstigen Moment durch den Hauptausgang zu schieben. Mitarbeiter stellten sich ihnen den Weg. Die fünf ließen die Beute zurück, schubsten die Mitarbeiter beiseite und flüchteten.

Ein 27-jähriger Beschuldigter konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet.