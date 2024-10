Klecken: VW-Transporter brennt lichterloh

Klecken - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1 Uhr, teilte eine Anruferin der Rettungsleitstelle einen in Vollbrand stehenden VW-Transporter in der Straße Am Rehmenfelde in Klecken mit.

Die sofort eingesetzten Kräfte von Feuerwehr und Polizei stellten am Einsatzort fest, dass sich das Feuer bereits auf einen Zaun und Bäume ausgebreitet hatte und drohte, sich weiter auf ein angrenzendes Wohnhaus auszubreiten. Der Feuerwehr gelang es, das zu verhindern.

Wie das Feuer entstehen konnte, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.