Landkreis: Autos gestohlen oder aufgebrochen

Neu Wulmstorf - Unbekannte haben an der Danziger Straße einen Hyundai Tucson Hybrid gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Das amtliche Kennzeichen des gestohlenen Autos lautet: HH-C 7510.

In der Bahnhofstraße in Eckel schlugen Autoknacker bei einen weißen Mercedes die hintere rechte Dreiecksscheibe ein. Dann klauten sie einen Rucksack sowie Bekleidung aus dem Fahrzeug.

In Meckelfeld wurde in der Straße Bruchwiesen ein schwarzer Skoda aufgebrochen. Auch bei dem Fahrzeug wurde die rechte hintere Seitenscheibe eingeschlagen und Bekleidung aus dem Wagen gestohlen. Am Holzhäuserweg durchwühlten Unbekannte einen Skoda, der offenbar nicht verschlossen war. Da in dem Fahrzeug keine Wertgegenstände lagen, flüchteten die Täter ohne Beute. zv