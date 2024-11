Landkreis: Dacheinsteiger in Waldesruh

Waldesruh - Ein sogenannter "Dacheinsteiger" hat am Wochenende versucht in der Straße Schafkovenberg in ein Haus einzusteigen. Die Bewohner waren da. Sie bemerkten die Tat und vertrieben den Einbrecher. Die Polizei get davon aus, dass in der Nähe ein Fluchtwagen, möglicherweise mit Komplizen stand und sucht Zeugen.

Am Ohlendorfer Weg in Horst gelangten Einbrecher durch ein Küchenfenster in ein Wihnhaus. Sie durchsuchten alle Räume und flüchteten mit Beute.

In Dohren kletterten Einbrecher am Kakensdorfer Weg auf den Balkon eines Wohnhauses und drangen von dort in das Gebäude ein. Die Täter erbeuteten Schmuck und flüchteten. zv