Landkreis: Daniel Engelken-Robionek wird Chef der KWG

Landkreis - Daniel Engelken-Robionek wird der neue Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Harburg, kurz KWG. Der 45-Jährige folgt auf Joachim Thurmann, der Ende Oktober in den Ruhestand geht.

Hinter der 2017 gegründeten KWG stehen der Landkreis Harburg, die Sparkasse Harburg-Buxtehude sowie die Städte Winsen und Buchholz, die Gemeinden Seevetal, Neu Wulmstorf und Rosengarten, die Samtgemeinde Elbmarsch mit den Mitgliedsgemeinden Drage, Marschacht und Tespe sowie die Gemeinden Hanstedt, Jesteburg und Salzhausen.

Die KWG verwaltet rund 150 Wohnungen und Reihenhäuser. 70 Wohnungen sind in Bau, 40 in der Planung. zv