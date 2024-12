Landkreis: Drei Taschendiebstähle an einem Tag

Landkreis – Im Landkreis Harburg ist es am Donnerstag zu drei Taschendiebstählen gekommen. Der oder Die Täter waren in Buchholz, Meckelfeld und Tostedt unterwegs.

Eine 84-jährige Frau ist während ihres Einkaufes in einem Aldi-Markt an der Hamburger Straße in Buchholz bestohlen worden. Die Frau hatte ihre Handtasche mitsamt der Geldbörse während des Einkaufs im Einkaufswagen liegen gelassen. In einem unbemerkten Moment entwendeten Diebe die Geldbörse mit 200 Euro Bargeld und mehreren EC-Karten.

Auch in Meckelfeld kam es am Donnerstag zu einem Taschendiebstahl. Hier ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Straße Am Saal. Die Täter stahlen einer 69-jährigen Frau das Portemonnaie mit Bargeld, Führerschein und EC-Karten aus ihrer Handtasche.

In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr wurde eine 77-jährige Frau in Tostedt bestohlen. Sie befand sich in dieser Zeit im Aldi-Markt an der Straße Zinnhütte. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass Portemonnaie und Handy nicht mehr in dem mitgeführten Stoffbeutel waren.

In allen drei Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die örtlichen Polizeidienststellen.