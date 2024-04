Landkreis: Einbrüche in Bäckerei und Wohnhäuser

Landkreis - Am Wochenende rückte die Polizei zu mehreren Einbruchstatorten aus. In Stelle hebelten an der Straße Am Schafwedel unbekannte Täter die Eingangstür auf zu einem Wohnhaus. Als sie sich einem Hund gegenüber sahen, flüchteten sie ohne Beute.

Am Híndenburgweg in Holm-Seppensen gelangten Einbrecher durch den Garten in ein Haus. Sie hoben die Rollläden an und hebelten die Terrassentür auf. Was gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest.

Eine Bäckerei traf es in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf. Dort hebelten Einbrecher die Kasse auf. Sie erbeuteten etwas Wechselgeld und flüchteten unerkannt. zv