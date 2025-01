Landkreis: Einbrüche in Neu Eckel und Buchholz

Landkreis - Am Nachmittag vor dem Jahreswechsel sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Ahornweg in Neu Eckel eingestiegen. Zunächst hatten sie vergeblich versucht die Terrassentür aufzuhebeln. Als das nicht gelang auf die verschafften sie sich mittels Kittfalzstechen Zutritt zum Gebäude. Im Haus fanden die Täter diversen Schmuck und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Einige Stunden später betraten unbekannte Täter die rückwärtige Terrasse des Mittelreihenhauses in der Heidestraße in Buchholz. Sie öffneten die auf Kipp stehende Terrassentür und durchsuchten das Gebäude. Auch hier waren sie

erfolgreich und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.