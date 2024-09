Landkreis: Flüchtlinge ziehen in ehemaliges Seniorenheim

Landkreis - 85 Flüchtlinge, die bislang in einer Unterkunft in Handeloh untergebracht sind, werden in der zweiten Oktoberwoche in das ehemalige Seniorenheim am Beckerberg in Wenzendorf einziehen. Der Grund für den Umzug: der Pachtvertrag in Handeloh läuft aus. Die neue Unterbringung ist für bis zu 102 Flüchtlinge geeignet. Bislang ist eine Belegung bis Ende März 2026 geplant.

An den Beckwiesen in Bendestorf ziehen ab Mitte Oktober Flüchtlinge ein. Dort werden es laut Verwaltung nicht, wie zunächst angekündigt, allein gekommene Männer, sondern auch/oder Familien sein, die dort untergebracht werden. In beiden Unterkünften wird die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, für die Betreuung zuständig sein. wg