Landkreis: Kupferdiebe stiegen bei Firmen ein

Landkreis - In der zum Dienstag waren Kuperdiebe in Seevetal und Winsen unterwegs. Im Rübenkamp in Maschen hebelten der oder die Täter das Rolltor zu einem Betrieb auf und entwendeten mehrere hundert Kilo Kupfer in Form von Elektronikzubehör. Der Schaden dort beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

In der selben Nacht haben unbekannte Täter vom Hinterhof eines Elektrofachbetriebes in der Ziegeleistraße in Winsen mehrere Rollen Kupferkabel gestohlen. Hier ist ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstanden.

Hinweise nehmen die Polizei Seevetal (04105/6200) und die Polizei Winsen (04171/7960) entgegen.