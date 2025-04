Landkreis: Mehrere Autos aufgebrochen

Landkreis - Diebe haben In der Nacht in Tostedt und in Holm-Seppensen insgesamt vier Autos aufgebrochen und daraus Teile entwendet.

Im Himmelsweg und im Brombeerweg traf es zwei VW Caddy, aus denen die Täter die Infotainment-Systeme ausbauten.

In Holm-Seppensen waren zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes betroffen. Im Vesperweg montierten die Täter die Frontscheinwerfer eines Wagens ab. Im Falkenweg stahlen sie das Lenkrad, nachdem sie die Scheinwerfer offenbar nicht lösen konnten.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850. dl