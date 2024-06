Landkreis: Mehrere Autos aufgebrochen

Landkreis - Gleich zu mehreren Autoaufbrüchen innerhalb kurzer Zeit kam es im Landkreis Harburg. An der Straße Bei der Kirche in Stelle wurde an einem Audi eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Täter hatte es auf Wertsachen abgesehen, die im Fahrzeug lagen. Erbeutet wurde neben Sonnenbrillen und Kleidung auch Schmuck. Außerdem nahem die Täter das Fahrzeugbuch mit.

Ebenfalls in Stelle wurde an der Harburger Straße ein BMW aufgebrochen. Auch hier wurde eine Seitenscheibe angegangen. Auch hier wurden eine Sonnenbrille und das Fahrzeugbuch gestohlen.

In Hittfeld an der Blumenstraße wurde an einem VW die Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug durchwühlt. Offenbar fanden die Täter nichts brauchbares und flüchteten ohne Beute.

In Buchholz traf es auf dem Parkplaz am Bahnhof einen dort abgestellten Citroen. Auch hier wurde das Fahrzeug durchsucht und einige Wertsachen aus dem Handschuhfach gestohlen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es immer dieselben Täter waren.