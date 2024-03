Landkreis: Pkw-Aufbrecher schlugen drei Mal zu

Landkreis – Am Mittwoch waren Pkw-Aufbrecher im Landkreis Harburg unterwegs: In der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.40 Uhr schlugen sie die Seitenscheibe eines in Winsen im Friedhofsweg auf einem Parkplatz abgestellten Hyundai ein und entwenden aus dem Fahrzeug zwei Handtaschen.

In Handeloh traf es einen VW Caddy, der an der K 28, zwischen Inzmühlen und Holm, am Straßenrand geparkt war. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr schlugen die Täter ein Loch in die eine Seitenscheibe und entwendeten eine Einkaufstasche.

In Welle ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe eines an der Straße Cordshagen an einem Waldweg geparkten VW Passat ein und entwendeten eine Handtasche mit zahlreichen Papieren, EC-Karten und etwas Bargeld.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 404270, oder an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960. cb