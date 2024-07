Leversen: Schwarzer BMW gestohlen

Leversen - Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen zwischen 7 Uhr und 7:40 Uhr am Sottorfer Kirchenweg einen schwarzen BMW 530 d gestohlen. Die Fahrerin hatte den Wagen dort am Straßenrand geparkt.

Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 30.000 Euro. Das Kennzeichen am Auto war HH-SB 2324.

Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl nimmt die Polizei in Hittfeld unter Telefon 04105/6200 entgegen.