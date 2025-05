Leversen - Vorfahrt missachtet und Motorradfahrer schwer verletzt

Leversen - Auf der Rosengartenstraße kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 15.55 Uhr wollte ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto mit Anhänger, aus der Straße Im Dorfe kommend, in die gegenüberliegende Zufahrt zur A 261 einfahren.

Beim Überqueren der Rosengartenstraße missachtete er das Vorfahrt-gewähren-Zeichen und fuhr nahezu ungebremst über die Kreisstraße. Ein 56-jähriger Motorradfahrer, der in diesem Moment von Tötensen in Richtung Sieversen auf der Rosengartenstraße unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die linke Seite des PKW-Anhängers.

Der 56-Jährige wurde über den Anhänger auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.