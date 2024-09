Lindhorst: Radfahrerin angefahren

Lindhorst - Eine Radfahrerin (16) ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der L 213 schwer verletzt worden. Die Jugendliche hatte am Morgen in Höhe Wassertalsweg die Hauptstraße überqueren wollen und dabei einen Kleintransporter übersehen. Trotz Vollbremsung der Fahrerin (28) erfasste das Fahrzeug die Radfahrerin. Ein Rettungswagen brachte die 16-Jährige ins Krankenhaus. zv