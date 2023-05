Marmstorf: Einbrechertrio dringt in Einfamilienhaus ein

Marmstorf - Mit Hilfe des Polizeihubschraubers "Libelle" sind an der Marmstorfer Poststraße drei Rumänen festgenommen worden. Das Trio war bereits am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingestiegen, in dem der 14 Jahre alte Sohn der Besitzer allein war. Der hatte die Einbrecher bemerkt und durch ein Fenster gesehen, wie sie eine Scheibe einschlugen und einstiegen.

Als alarmierte Polizisten anrückten, flüchteten die Täter. Die Besatzung des Polizeihubschraubers sah zwei der Einbrecher in einen Transporter springen. Das Fahrzeug wurde kurz darauf von Peterwagenbesatzungen gestellt und die Insassen festgenommen.

Der dritte Täter flüchtete auf ein Nachbargrundstück. Auch er war aus der Luft beobachtet worden und konnte so schnell festgenommen werden.

Im dem Transporter, der als Fluchtwagen dienen sollte, stellte die Polizei Einbruchswerkzeug sicher. Die Kripo prüft, ob dem Trio weitere Einbrüche zugeordnet werden können. Alls drei Einbrecher kamen in Untersuchungshaft. zv