Marmstorf: SPD wählte Vorstand

Marmstorf - Der Bürgerschaftsabgeordnete Sören Schumacher und Birgit Rajski werden in den kommenden zwei Jahren an der Spitze der SPD in Marmstorf stehen. Das entschied die Mitgliederversammlung durch eine Wahl.

Neu im Vorstand ist Klaus Fehling, der zum Kassenwart gewählt wurde. zv