Maschen: Achtjähriges Mädchen angefahren

Maschen - Auf der Alten Bahnhofstraße in Maschen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20.45 Uhr war ein 56-jähriger Mann mit seinem Auto in der Straße unterwegs, als plötzlich ein achtjähriges Mädchen zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten PKW hindurch auf die Fahrbahn lief.

Der Mann konnte seinen PKW nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und stieß mit dem Mädchen zusammen. Die Achtjährige wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.