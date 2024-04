Maschen: "Angebranntes" löst Feuerwehreinsatz aus

Massen - Mit einem größeren Aufgebot rückten die Feuerwehr und der Rettungsdienst am Freitag in die Straße Im Zeesen aus. Dort brannte es in einer Küche. Zunächst war angenommen worden, dass sich noch Menschen im Gebäude befinden und in Gefahr sind.

Tatsächlich war das Essen offenbar auf dem angeschalteten Herd vergessen worden, was eine starke Rauchentwicklung verursachte und schnell gelöscht wurde. Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht im Gebäude. dl