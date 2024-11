Maschen: Auffahrunfall auf A1 mit vier Fahrzeugen am Stauende

Maschen - Insgesamt vier Fahrzeuge waren am Dienstag an einem Auffahrunfall auf der A1 beteiligt. Gegen 6.30 Uhr stockte der Verkehr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg, kurz hinter dem Maschener Kreuz.

Eine 52-jährige Frau erkannte das Stauende zu spät und fuhr mit ihrem Volvo auf den VW Passat eines 50-jährigen Mannes auf, der daraufhin noch auf den Audi eines 22-jährigen Mannes geschoben wurde. Eine 26-jährige Frau, die mit ihrem Wagen hinter dem Volvo unterwegs war, fuhr noch auf diesen auf.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin sowie der 22-Jährige und die 26-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro.