Maschen: Einbrecher schlagen Terrassentür ein

Maschen - Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus am Fachenfelder Weg eingestiegen. Die Tat wurde am Dienstagabend entdeckt. Die Täter hatten di gläserne Terrassentür eingeschlagen, um in das Haus zu kommen.

In Tostedt stiegen Einbrecher in die Schulwerkstatt der Hauptschule Düvelshöpen ein. Die Täter erbeuteten einen Industriestaubsauger und eine Kappsäge. dl