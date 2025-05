Maschen: Mann belästigt Badegäste im FKK-Bereich des Sees

Maschen - Am See im Maschener Moor ist Dienstag ein 28-jähriger Mann in Gewahrsam genommen worden.

Der Mann hatte sich am Nachmittag im FKK-Bereich des Badesees aufgehalten und andere Gäste belästigt, in dem er an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Als die Beamten auf den Mann trafen, zeigte er sich aggressiv und unkooperativ. Aufgrund seines Gesamtverhaltens und des hohen Alkoholisierungsgrades von über zwei Promille wurde der Mann in Gewahrsam genommen.