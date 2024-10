Maschen: Teil der K 79 wird saniert

Maschen - Am Montag, 21. Oktober, beginnen die Arbeiten zur Deckeninstandsetzung der Kreisstraße 79 im Bereich Unner de Bult. Die Instandsetzungsmaßnahme erstreckt sich von Hausnummer 3 und endet kurz vor dem Kreuzungsbereich Unner de Bult/Rübenkamp. In diesem Bereich wird die Fahrbahndecke, die zahlreiche Alterungserscheinungen aufweist, instandgesetzt. Bei entsprechender Witterung sollen die Arbeiten am Freitag, 25. Oktober, abgeschlossen sein. wg