Maschen: Unbekannte Täter schlachten Porsche aus

Maschen – Unbekannte Täter haben in Maschen einen Porsche ausgeschlachtet. In der Zeit von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter auf ein umzäuntes Grundstück im Uhlengrund in Seevetal/ Maschen begeben und dort diverse Fahrzeugteile aus und von einem Porsche Macan entwendet.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Tür des Fahrzeugs und bauten unter anderem das Lenkrad, die Mittelkonsole, die Navigationseinheit und den Airbag aus.

Außen am Fahrzeug wurden die Stoßstange, Scheinwerfer und Kühlergrill demontiert und mitgenommen. Der Schaden beläuft sich etwa 10.000 Euro. Die Polizei Seevetal bittet um Hinweise unter 04105/6200.