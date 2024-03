Meckelfeld: Kupferkabel im großen Stil entwendet

Meckelfeld - Am frühen Mittwochmorgen, gegen kurz nach 2 Uhr, betraten Diebe über ein Nachbargrundstück das Gelände einer Baufirma an der Straße Storchenweg. Die Täter hatten dazu einen rückwärtigen Maschendrahtzaun durchschnitten.

Dort machten sie sich an den hölzernen Kabeltrommeln zu schaffen. Von mindestens fünf Kabeltrommeln entwenden sie mehrere hundert Meter Kupferkabel. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Die Täter luden ihre Beute in einen weißen Transporter und flüchteten damit unbemerkt. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.