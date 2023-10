Meckelfeld: Mülltonnen angezündet

Meckelfeld - Unbekannten haben in der Nacht zum Sonnabend am Appenstedter Weg mehrere Mülltonnen am dortigen Jugendzentrum angesteckt. Einsatzkräften der alarmierten Feuerwehr gelang es schnell den Brand zu löschen.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie möchten sich bei der Wache Seevetal unter Telefon 04105-6200 melden. zv