Meckelfeld: Mehrere Einbruchsversuche scheiterten

Meckelfeld - Bereits am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter vergeblich versucht, in mehrere Geschäfte im Bereich der Glüsinger Straße und Am Saal in Meckelfeld einzubrechen.

Betroffen waren mehrere Bekleidungsgeschäfte und ein Sanitätshaus. Ersten Ermittlungen zur Folge haben der oder die Täter jeweils versucht, die Türen zu den Geschäften aufzuhebeln.

Dieses misslang jedoch in allen bisher bekannten Fällen. Dennoch bittet die Polizei Seevetal um Hinweise auf verdächtige Personen oder Kraftfahrzeuge unter 04105-6200.