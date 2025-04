Meckelfeld: Mercedes ausgeschlachtet

Meckelfeld - Unbekannte Täter haben an der Straße Hinter dem Holze einen Mercedes aufgebrochen und ausgeschlachtet. Unter anderem wurde die komplette Frontschürze samt Scheinwerfer abgebaut. Aus dem Inneraum nahmen die Diebe das Multifunktionslenkrad mit. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht zu der Tat, die sich in der Nacht zum Montag ereignete, Zeuge, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht in der Straße Hinter dem Holze unterwegs waren, nimmt der Zentrale Kriminaldienst unterTelefon 04181 2850 entgegen. dl