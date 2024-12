Meckelfeld: Schmuck bei Einbruch erbeutet

Meckelfeld - Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in ein Haus im Bohnenkamp ein. Nachdem die Täter zunächst erfolglos an einer Tür und einem Fenster hebelten, gelangten sie letztlich durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Gebäude. Anschließend wurden alle Räume durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entkamen die Einbrecher mit etwas Schmuck und Bargeld. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen. zv