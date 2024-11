Meckelfeld: Seniorin die Handtasche aus dem Rollator entwendet

Meckelfeld – In Meckelfeld haben unbekannte Täter einer Seniorin die Handtasche aus dem Rollator entwendet.

Am Donnerstag zwischen 10.40 und 10.45 Uhr war die 86-Jährige in einem Ladengeschäft in der Straße Am Saal. Dort entwendeten die Unbekannten die Handtasche der Frau aus ihrem Rollator.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter Telefon 04105-620115 entgegen.