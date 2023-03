Meckelfeld: Täter entwenden Kompletträder von Fahrzeugen eines Autohauses

Meckelfeld – Bislang unbekannte Täter haben in Meckelfeld mehrere Kompletträder von Fahrzeugen eines Autohauses abmontiert. Nach Mitteilung der Polizei kam es in der Zeit zwischen Sonnabend, 19. Februar, 13.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, zu dem Diebstahl an der Glüsinger Straße.

Die Täter bockten zwei PKW auf Pflastersteinen auf und lösten anschließend die Radbolzen, so dass sie die insgesamt acht Räder entwenden konnten. Bei einem dritten Fahrzeug scheiterten die Diebe an zusätzlichen Felgenschlössern. Die Schadenshöhe ist noch unklar. (cb)