Meckelfeld: Zwei neue Stolpersteine und Vortrag in der Bücherei

Meckelfeld – Am Montag, 2. Juni, werden zwei neue Stolpersteine vor der Bücherei Seevetal in Meckelfeld verlegt. Sie erinnern an die Seevetaler Opfer des Nationalsozialismus, Martha Dölle und Adolf Wendt junior. Anlässlich der Stolpersteinverlegung lädt die Gemeinde am Abend zu einem Vortrag in der Bücherei Seevetal ein.

Die Stolpersteine erinnern an zwei Menschen aus Meckelfeld: Martha Dölle wurde Opfer der sogenannten „Euthanasie“, bei der Menschen mit psychischer und/oder körperlicher Beeinträchtigungen umgebracht wurden. Adolf Wendt starb im KZ-Neuengamme an den Folgen der unmenschlichen Haftbedingungen.

Verlegt werden die Stolpersteine am Nachmittag von Gunter Demnig. Der aus Berlin stammende Künstler schuf in den 1990er Jahren ein Projekt, das an die zahlreichen Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Anlässlich der Stolpersteinverlegung findet am selben Abend, um 18 Uhr, in der Bücherei Seevetal eine öffentliche Veranstaltung statt: Nach einem kurzen Gedenken stellt der stellvertretende Leiter des Gemeindearchivs Seevetal, Dr. Jörn Lindner, erste Ergebnisse aus seinem aktuellen Forschungsprojekt vor: „‚… wurde verhaftet und ins K.Z. Lager gebracht.‘ Biographische Forschungen zur NS-Zeit im heutigen Seevetal“.