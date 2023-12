Mit Rollator von Pkw angefahren: 90-Jährige stirbt nach Unfall

Salzhausen – Ein tragischer Unfall hat sich am Sonnabend in Salzhausen ereignet: Ein 45-jähriger Autofahrer wollte vor einer Seniorenresidenz in Salzhausen mit seinem Pkw zurücksetzen. Dabei übersieht er eine 90 Jahre alte Bewohnerin der Anlage, welche sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Rollator hinter seinem Fahrzeug befindet.

In der Folge kommt es zum leichten Zusammenstoß, bei dem die 90-Jährige stürzt und leicht verletzt wird. Sie wird in ein Krankenhaus transportiert, wo sich ihr Zustand am Abend verschlechtert und sie letztlich verstirbt. (cb)