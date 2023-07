Moorburg: Feuerwehr rückte zur Raffinerie aus

Moorburg - Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Montagmittag zur Nynas Raffinerie an der Moorburger Straße aus. Dort brannte es in einer Werkstatt. Die Einsatzkräfte konnten schnell wieder einrücken. Die Werksfeuerwehr hatte den Brand bereits unter Kontrolle. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Bei einem Brand in einer Raffinerie rückt die Feuerwehr vorsorglich immer mit einem Großaufgebot aus. zv