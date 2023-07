Nenndorf: Frau durch Einbrecher geweckt

Nenndorf - Während sie schlief stiegen in der Nacht zum Samstag Einbrecher in das Haus einer Frau am Dibbersener Berg ein. Die Täter durchwühlten die Räume und steckten Wertsachen ein. Als die Frau erwachte, flüchteten die Täter.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise unter Telefon 04181/2850. dl