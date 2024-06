Nenndorf: Schwarzer BMW gestohlen

Nenndorf - Von einem Grundstück an der Straße Emsener Berg ist in der Nacht zum Dienstag ein schwarzer BMW 520 D im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen worden. Die Täter hatten den Wagen in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 8:00 Uhr unbemerkt entwendet.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, möchten sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst melden. dl