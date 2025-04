Neu Wulmstorf: 1000 Euro bei Geldwechseltrick erbeutet

Neu Wulmstorf - Ein Ehepaar ist am Dienstag Opfer eines Taschendiebes geworden. Die beiden Senioren hatten gegen 16.30 Uhr Geld in der Haspa-Filiale an der Bahnhofstraße abgehoben und sich gerade auf dem Parkplatz in ihr Auto gesetzt, als ein unbekannter Mann an das Fahrzeug trat und darum bat, ihm Münzgeld zu wechseln.

Im Gespräch täuschte er vor, dass Kleingeld in die Handtasche der Frau gefallen sei, und griff dort hinein. Hierbei nahm er unbemerkt 1000 Euro Bargeld aus der Handtasche und entfernte sich damit.

Kurz danach bemerkten die Eheleute den Diebstahl und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte war circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.