Neu Wulmstorf: 94-jährige Seniorin in der eigenen Wohnung bestohlen

Neu Wulmstorf - Eine 94-jährige Frau ist am Montag von einem unbekannten Mann in ihrer eigenen Wohnung bestohlen worden. Gegen 13.45 Uhr hatte die Frau zunächst einen Telefonanruf bekommen, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass durch einen Verkehrsunfall eine Wasserleitung beschädigt worden sei.

Kurz danach erschien ein Mann an der Haustür und gab vor, die Wasserqualität kontrollieren zu wollen. Die Seniorin ließ den Mann in ihr Haus. Nachdem er dieses nach einiger Zeit wieder verlassen hatte, bemerkte sie das Fehlen einiger Schmuckstücke. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Der unbekannte Mann war circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er war circa 40 Jahre alt und sprach akzentfrei Deutsch. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer Jeans bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter Telefon 040 33441990 entgegen.