Neu Wulmstorf: Brandstiftung am Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Neu Wulmstorf – Feuerwehr-Einsatz in Neu Wulmstorf: Am Freitag gegen 1.20 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Bahnhofstraße gerufen. Im Eingangsbereich eines Kiosks entdeckten die Einsatzkräfte Feuerschein. Sie brachen die Tür auf und löschten die Flammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an der Tür und den Waren im Eingangsbereich.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.