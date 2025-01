Neu Wulmstorf: Diebe durch Alarmanlage gestört

Neu Wulmstorf - Am Neujahrsabend gegen 22.40 Uhr sind Diebe in der Fritz-Reuter-Straße in die Lagerhalle einer Spedition eingebrochen. Die Täter hatten zunächst versucht, zwei Tore der Halle gewaltsam zu öffnen.

Nachdem sie daran gescheitert waren, schlugen sie schließlich ein Fenster ein. Hierbei lösten die Täter allerdings auch die Alarmanlage aus. Zunächst suchten die Diebe noch einige Kartons mit Kleidungsstücken zusammen, ließen diese jedoch zurück und flüchteten.

Die Täter verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Neu Wulmstorf unter der Telefon 040 33441990 entgegen.