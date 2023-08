Neu Wulmstorf: Einbrecher ließen Fahrräder zurück

Neu Wilmstorf - In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Einbrecher über die Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in der Königsberger Straße ein. Dort wurden diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Erkenntnisse über die Beute lagen zunächst nicht vor.



Vor dem Doppelhaus zentdeckte die Polizei wei unverschlossene, herrenlose Fahrräder auf dem Gehweg. Dabei handelte es sich um ein schwarzes Herrenrad des Herstellers Marin sowie ein graues Pedelec von Kalkhoff. Ob die Fahrräder aus einem Diebstahl stammen ist bislang unbekannt. Sie könnten von den Tätern zurückgelassen worden sein.



Hinweisen nimmt die Polizei in Neu Wulmstorf unter Telefon 040/33441990 oder den Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Harburg, Telefon 04181/285-0, entgegen. zv