Neu Wulmstorf: Einbruch über Terrassentür

Neu Wulmstorf -Unbekannte Täter brachen am Wochenende in ein Reihenhaus an der Goethestraße ein. Die oder der Einbrecher waren über die Terrassentür ins Gebäude eingedrungen.

Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Die Täter entkamen mit Schmuck und einem Laptop als Beute. zv