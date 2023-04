Neu Wulmstorf: Eiscafé am Marktplatz überfallen

Neu Wulmstorf - Raubüberfall auf das Eiscafé am Marktplatz. Dort sah sich eine Angestellte (40) kurz nach Ladenschluss einem bewaffneten und maskierten Mann gegenüber. Der drohte mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Als die Mitarbeiterin nicht sofort reagierte, schubste der Täter sie zur Seite und griff in die Kasse, in der die Tageseinnahmen waren. Dann flüchtete er mit seiner Beute.

Der Räuber ist etwa 1,8 Meter groß und schlank. Er spricht akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit rufe er eine schwarze Hose mit weißen Seitenstreifen, einen schwarzen Kapuzenpulli und schwarze Turnschuhe mit heller Sohle. Außerdem hatte er eine Umhängetasche mit roten Band umgeschlungen.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, die sich bereits am Sonnabend gegen 20:30 Uhr ereignete, möchte sich bei der Polizei unter Telefon 04181 2850 melden. zv