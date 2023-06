Neu Wulmstorf: Erneute Bedrohung mit Messer durch Nachbar

Neu Wulmstorf - Am Sonnabend-Vormittag wurde durch Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neu Wulmstorf der Polizei mitgeteilt, dass ein 28-jährige Nachbar mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Wohnungstüren schlage. Bei Eintreffen der Beamten öffnete der Beschuldigte in Bedrohungshaltung und einem länglichen Küchenmesser in der Hand die Wohnungstür.

Danach schlug er diese zu und verschanzte sich in seiner Wohnung. Durch hinzugezogene Kräfte konnte der Mann im weiteren Verlauf mit zwei Messern in den Händen in der Wohnung angetroffen und zur Aufgabe überredet werden. Da die Person bereits am 18. Juni einen gleichgelagerten Einsatz ausgelöst hatte, konnte sie nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Im Rahmen der Festnahme der Person konnten in der Wohnung noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. cb