Neu Wulmstorf: Fahrraddiebe festgenommen

Neu Wulmstorf - Polizisten haben zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche festgenommen, die zuvor am Bahnhof in Neu Wulmstorf ein E-Bike stehlen wollten. Passanten waren auf die Tat aufmerksam geworden. Als die Diebe bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie ohne Beute. Ein dritter Jugendlicher, der an dem Diebstahlsversuch beteiligt war, entkam. zv