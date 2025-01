Neu Wulmstorf: Geldbörse aus Rollator einer 88-Jährigen gestohlen

Neu Wulmstorf - Eine 88-jährige Frau ist am Montag in Neu Wulmstorf Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau war in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr im Penny Markt an der Bahnhofstraße einkaufen. Währenddessen hatte sie Ihre Handtasche mit der Geldbörse in ihrem Rollator abgelegt.

Ein unbekannter Täter entwendete die Geldbörse mitsamt mehreren Ausweisen und Karten sowie 200 Euro Bargeld. Obwohl die 88-jährige, gleich nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, ihre EC-Karte sperren ließ, gelang es den Tätern vorher noch, 3000 Euro vom Konto abzuheben.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Neu Wulmstorf unter Telefon 040 33441990 entgegen.