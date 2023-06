Neu Wulmstorf: Polizei nimmt zwei Einbrüche auf

Neu Wulmstorf - Zwei Einbrüche nahm die Polizei am Sonnabend in Neu Wulmstorf auf. Am Boskoopstieg waren die Täter über die Terrasse in eine Wohnung eingestiegen. Sie durchsuchten die Räume. Was erbeutet wurde, ist noch nicht bekannt.

Im Postweg brachen Einbrecher in ein Mittelreihenhaus ein. Dort erbeuteten sie eine Geldbörse. zv